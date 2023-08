O que mudou no São Paulo desde o jogo de ida contra o Corinthians

O São Paulo encara o Corinthians nesta quarta-feira (16), às 19h30, no Morumbi, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. O Tricolor precisa reverter a derrota por 2 a 1 sofrida na Neo Química Arena, caso queira chegar na final. Contudo, 20 dias depois da partida de ida, o time de Dorival Júnior chega com uma cara totalmente diferente.

Um dia após a derrota para o rival, o São Paulo não deixou seu torcedor frustrado, mas sim esperançoso. Afinal, naquele momento, surgiu a notícia que o Tricolor Paulista estava negociando com James Rodriguez. O acordo foi assinado no sábado seguinte, quando outro nome também apareceu no radar do Morumbi: Lucas Moura.

A chegada dos dois reforços mudaram não só o patamar, mas também a empolgação do torcedor são-paulino para o jogo de volta. Além disso, Dorival Júnior ganhou o retorno de Gabriel Neves, que havia fraturado a costela contra o Palmeiras, nas quartas de final da Copa do Brasil.

Em Itaquera, o São Paulo jogou com: Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo, Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Michel Araújo (Rodrigo Nestor, depois Méndez); Wellington Rato (Erison), Luciano (David) e Calleri (Juan).

São Paulo também tem desfalques para o duelo

Contudo, nem só de reforços e retornos vive a equipe de Dorival Júnior. Autor do gol em Itaquera, o atacante Luciano está fora do jogo de volta no Morumbi. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão. Além disso, um dos destaques da equipe na temporada, o lateral-esquerdo Caio Paulista e machucou contra o San Lorenzo e não terá condições de atuar. Welington será o substituto.

Uma equipe provável para o jogo de volta, no Morumbi, tem: Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Welington; Pablo Maia, Gabriel Neves, Alisson e Rodrigo Nestor (Michel Araújo); Lucas e Calleri.

Rival também terá mudanças

Por outro lado, o Corinthians também terá mudanças em relação ao jogo de ida. Afinal, o artilheiro da equipe na temporada, Róger Guedes deixou a equipe para jogar no Qatar. Além disso, Matías Rojas, que estava lesionado no jogo de ida, deve voltar a ser relacionado e pode começar a partida. Por fim, o zagueiro Lucas Veríssimo, que ainda não estreou, também estará à disposição.

