O Palmeiras vai utilizar seu ”principal reforço” na Libertadores. Isso porque o Verdão conta com o avião comprado pela presidente do clube, Leila Pereira, para ir direto a Pereira, cidade colombiana onde será realizada a primeira partida das quartas de final, da competição continental.

Aliás, nos últimos dias, o clube pediu orçamentos para diferentes companhias aéreas para entender as melhores opções para o deslocamento. O custo de uma viagem direta para Pereira seria em torno de R$ 1,2 milhão. Esta foi a oferta da única empresa interessada no fretamento para a cidade colombiana.

Contudo, a empresa consultada ofereceu uma aeronave com apenas 50 lugares, impedindo a acomodação de toda a delegação do Palmeiras. Para efeito de comparação, o avião comprado por Leila Pereira tem capacidade para 96 pessoas.

Outra alternativa para o Palmeiras era pegar um avião até Cali, cidade que fica a 220 quilômetros de Pereira, local do jogo. Assim, o Verdão teria que andar mais três horas em um ônibus. Algo que a comissão técnica quer evitar, por conta do desgaste dos jogadores.

Com a falta de opções viáveis, o Palmeiras optou por usar o avião comprado pela presidente Leila Pereira para a viagem. A delegação sairá de Guarulhos, na segunda-feira, em voo direto até Pereira, sem escalas e com duração prevista de seis horas. Como a empresa criada por Leila Pereira para o fretamento de voos ainda não tem licença para operar comercialmente, a presidente vai arcar com todos os custos da viagem.

As viagens do avião de Leila Pereira

O Verdão já estreou o avião em viagem para o Rio de Janeiro, no duelo contra o Fluminense pelo Brasileirã, e deve usar novamente a aeronave para ir a Cuiabá, antes de encarar o Deportivo Pereira, pela Libertadores. O prélio contra o Dourado é neste fim de semana.

