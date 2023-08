Rincón chega ao Brasil e revela conversa com Soteldo

Pintou reforço no Santos. O volante Rincón chegou ao Brasil nesta quarta-feira (16) para realizar exames e assinar contrato com o Peixe. O venezuelano vai firmar um vínculo de dois anos com o Alvinegro Praiano e jogar ao lado de seu compatriota Soteldo. Aliás, o jogador revelou uma conversa com o amigo para acertar sua chegada ao clube brasileiro.

“Falei com o Soteldo, sim. Quando surgiu a possibilidade, falei com ele. Disse que estava contente e eu também estou contente por poder encontrá-lo. E que possamos nos ajudar para colocar o time de volta onde merece estar”, disse Rincón, em sua chegada ao Brasil.

O reforço do Santos entrou em campo pela última vez em junho. Ele foi titular na vitória da Venezuela por 1 a 0 sobre a Guatemala e jogou os 90 minutos, no amistoso. Rincón também disse estar bem fisicamente, apenas sem ritmo de jogo.

“Estou em forma, treinando. Me falta um pouco de ritmo, claro, mas são coisas que vamos pegando com o trabalho. Deixe que finalizemos tudo, mas estou muito feliz e orgulhoso por vir a um clube tão histórico e tão representativo”, complementou o volante.

A carreira de Rincón, antes do Santos

Experiente, Rincón é um volante marcador, que costuma atuar à frente da zaga. São características parecidas com a de Rodrigo Fernández, titular do Santos nos últimos anos. Aliás, na última temporada, o jogador atuou por 37 partidas pela Sampdoria.

Aliás, Rincón passou pelo Zamora e pelo Deportivo Táchira na Venezuela e, em 2009, acabou negociado com o Hamburgo, da Alemanha. Em 2014 foi para o Genoa, da Itália, e defendeu também a Juventus, o Torino e a Sampdoria. Convocado para a Seleção da Venezuela desde 2008, tem mais de 120 partidas com a camisa Vinotinto.

