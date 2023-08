Dorival tem sequência impressionante nos últimos mata-matas

O São Paulo encara o Corinthians nesta quarta-feira (16), às 19h30, no Morumbi, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. O Tricolor precisa inverter a derrota de 2 a 1 na partida de ida, para chegar à final. Contudo, o técnico Dorival Júnior tem uma marca pessoal a ser defendida neste embate. Afinal, o treinador venceu os últimos 16 mata-matas que disputou.

Dorival não perde desde 2019, quando comandou o Athletico-PR. De lá para cá, passou por Ceará e Flamengo e conseguiu mais classificações. No time carioca, inclusive, foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores do ano passado.

Quando esteve no Ceará, de março a junho de 2022, o técnico paulista disputou apenas um mata-mata, válido pela Copa do Brasil, contra o Tombense. O time cearense dominou as partidas de ida e volta e venceu com um placar de 4 a 0 no agregado.

De junho a novembro de 2022, Dorival Júnior assumiu o Flamengo e teve sua maior sequência de vitórias em mata-matas em um único clube. Afinal, na Copa do Brasil, superou o Atlético-MG nas oitavas, o Athletico-PR nas quartas, o São Paulo na semi e, por fim, levou o troféu para casa ao bater o Corinthians nos pênaltis, por 6 a 5.

Já na Libertadores, o Flamengo comandado pelo treinador também foi superior aos adversários. Afinal, derrotou Tolima, Corinthians, Vélez Sarsfield e novamente o Athletico-PR para sagrar-se campeão do torneio pela terceira vez.

Dorival invicto no São Paulo também

No São Paulo desde o dia 20 de abril deste ano, o treinador conquistou classificações sobre Ituano, Sport e Palmeiras, na Copa do Brasil, e avançou às quartas de final da Copa Sul-Americana após eliminar o San Lorenzo.

Agora, o treinador quer se manter invicto para chegar novamente na final da Copa do Brasil. Contudo, o Tricolor precisa vencer por dois gols de diferença para avançar direto, ou por um tento para levar a partida para os pênaltis.

