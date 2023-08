Clima leve do Botafogo gera deboche da torcida com ‘UFC’ no Flamengo

A mais de duas semanas do clássico, os torcedores do Botafogo já começam a provocar o Flamengo. O motivo, além da distância na tabela do Brasileirão, é a diferença entre a harmonia no elenco alvinegro e o clima tenso entre os rubro-negros. Afinal, a descontração é a marca dos treinos do líder da competição, enquanto, mais uma vez, os jogadores do arquirrival se dividem entre o futebol e as páginas policiais.

Na terça-feira, Varela e Gerson brigaram após a atividade no Ninho do Urubu, e o meia acertou um soco que fraturou o nariz do lateral uruguaio. É o segundo episódio semelhante, por sinal, já que o ex-preparador físico Pablo Fernández também agrediu Pedro, há três semanas.

Com isso, nas redes sociais os botafoguenses debocharam bastante do fato e já questionam se o Glorioso está pronto para o “UFC” do dia 2 de setembro, data do jogo no Maracanã, válido pela 3a rodada do segundo turno da competição.

Até mesmo a habilidade no boxe de Júnior Santos foi lembrada. Há um tempo atrás, caiu na web um vídeo do atacante em treino amador da modalidade, exibindo desenvoltura. O “Raio”, porém, costuma ser só sorrisos na convivência e na resenha com os companheiros.

No clássico do primeiro turno, o Botafogo fez 3 a 2, com dois gols de Tiquinho Soares. Desta vez, o artilheiro do Brasileirão corre o risco de ficar fora do clássico, porque se recupera de uma lesão no joelho. Antes, no próximo sábado, o Glorioso visita o São Paulo no Morumbi. O Flamengo, por sua vez, tenta afastar o clima pesado a tempo do duelo com o Grêmio, nesta qquarta-feira, pelas semifinais da Copa do Brasil.

Já estão treinado defesa pessoal ?

pois na terceira rodada teremos que enfrentar o time do UFC, todo cuidado é pouco. — Rafael ★彡 (47/76) ★★? (@Rafa27riooo) August 15, 2023