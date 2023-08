Palmeiras acerta renovação de joia da base, mas vai emprestar jogador

O Palmeiras acertou a renovação de contrato e o empréstimo do meia Pedro Lima. Capitão do time sub-20 e autor do gol da vitória do Verdão em cima do Corinthians, que garantiu a vaga na final do Brasileirão da categoria, na última terça-feira, deve deixar o clube e defender o Norwich, da Inglaterra, por uma temporada.

No limite da idade para atuar no sub-20 e fora dos planos de Abel Ferreira, Pedro Lima desejava ser emprestado para ter a sua primeira experiência como profissional. Ele chegou a negociar com um time de Portugal, mas as conversas não avançaram. Por outro lado, o Palmeiras não gostaria de perder o jogador, já que considera uma grande joia. Contudo, o Verdão entendia que o meia não teria espaço no elenco neste momento.

Por conta disso, Pedro Lima cogitou em não renovar seu contrato com o Palmeiras, para procurar oportunidades em outro clube. Contudo, o empréstimo para uma liga mais forte e a possibilidade de jogar na Inglaterra seduziram o jogador.

Pedro Lima renova com o Palmeiras

Assim, antes de deixar o Verdão, Pedro Lima renovou seu contrato com o clube até dezembro de 2025. O contrato com o Norwich, que disputa a segunda divisão da Inglaterra, não tem opção de compra ao fim do período de empréstimo. Com isso, o Palmeiras possui uma segurança a mais de não perder o jogador caso ele se destaque na Europa.

Pedro Lima vinha tendo a sua temporada mais artilheira na base do Palmeiras. Foram 12 gols em 29 jogos no ano. Ele pode ser mais uma joia a subir no Verdão, como vem acontecendo nas últimas temporadas.

