Barcelona anuncia Deco como novo diretor esportivo

O Barcelona anunciou nesta quarta-feira seu novo diretor esportivo. Trata-se de Deco, brasileiro naturalizado português, que atuou na equipe catalã entre 2004 e 2008. Ele vai substituir Mateu Alemany, que deixará o cargo no início de setembro.

A chegada do luso-brasileiro já era sabida, mas foi anunciada oficialmente somente agora. Deco trabalhará em conjunto com Alemany nos últimos dias da janela de transferências até a saída do profissional, que irá trabalhar no Aston Villa.

“Voltar a este clube é sempre muito bom para mim. Estive aqui como jogador, quando criança sonhava em jogar aqui, era meu sonho jogar neste clube, fiz parte da história do clube. Agora volto aqui em outra função, na gestão esportiva. Saber da dimensão do clube me deixa muito contente. Estou satisfeito com o projeto do presidente, desde o início ajudava de fora. Agora oficialmente mais no dia a dia. Há muito trabalho, o Barça é um clube que gera muito trabalho”, disse Deco.

Deco fez 161 partidas pelo Barcelona, com 20 gols marcados e 45 assistências. Ao todo, o meio-campista conquistou seis títulos, incluindo uma Champions League e dois Campeonatos Espanhóis.

