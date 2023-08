John Textor aparece em live inusitada e dança hit de Segovinha

John Textor participou de uma live descontraída na noite da última terça-feira (15). O dono do Botafogo, afinal, conversou com Pantera e Homem-Aranha Alvinegro, dois personagens icônicos da torcida botafoguense.

Ambos ficaram enlouquecidos depois da aparição de John Textor e resolveram colocar o hit do Segovinha na live. O acionista, assim, decidiu entrar na brincadeira e também dançou a música do atacante.

— Marcelo Botafogo (@marceloobfr) August 16, 2023

Dança, John Textor!

“Vocês são incríveis! Eu amo você também, Pantera! Eu vejo seus vídeos o tempo todo. Preciso dormir, acabei de chegar de Londres, estou cansado. Até logo!”, declarou John Textor depois de dançar o hit do Segovinha.

O empresário estava nos Estados Unidos, mas fez questão de entrar na live. O americano, afinal, tem um perfil carismático e gosta de ter uma relação próxima com os torcedores. O encontro do trio, por sinal, gerou uma enorme repercussão nas redes sociais.

Os dois personagens ganharam muita fama neste ano. O Pantera, aliás, é intitulado de torcedor mais chato do Botafogo. O Homem-Aranha, por sua vez, sempre está presente nos jogos do Nilton Santos e gosta de fazer danças descontraídas nos eventos em que participa.

Fase do Botafogo

O Botafogo, aliás, vive um momento especial na temporada. A equipe alvinegra, afinal, é líder do Brasileirão com 13 pontos de vantagem e está nas quartas de final da Sul-Americana. A expectativa da torcida, portanto, é pela conquista de um título expressivo neste ano.

O Glorioso, enfim, entra em campo no próximo sábado (19), diante do São Paulo, às 16h, no Morumbi, pelo Brasileirão. Os comandados de Bruno Lage, assim, vão em busca de mais uma vitória importante no campeonato.

