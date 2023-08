Deivid Washington se despede do Santos e promete voltar

O atacante Deivid Washington se despediu do Santos e está a caminho do Chelsea. O Peixe vendeu a joia por R$ 81,61 milhões em um acordo que pode ficar em até R$ 108,82 milhões. Na noite desta terça-feira (15), o jogador utilizou suas redes sociais para se despedir do clube e fazer uma promessa.

“Sou muito grato a todos os envolvidos que me fizeram vestir essa camisa tão pesada do futebol mundial. É certo que eu fiquei meses no profissional, mas estou neste clube desde os meus 11 anos. Vivi muitos momentos marcantes, conquistei títulos, passei por momentos ruins, mas nunca deixei de acreditar no meu potencial”, escreveu o atacante, que prosseguiu.

“Estou realizando mais um sonho, que é atuar na Europa. Estou feliz, mas não esqueçam que eu prometi em fazer o Santos campeão. Como um bom presidente, eu voltarei para cumprir isso! Obrigado e sentirei falta da Vila Belmiro lotada nos apoiando em todas as vitórias. Até logo”, completou Deivid Washington.

Aliás, o garoto, de apenas 18 anos, já está em Londres e deve ser anunciado como reforço do clube inglês nos próximos dias. Aliás, a saída do jogador gerou uma crise interna dentro do clube. Isto porque o também centroavante Marcos Leonardo tinha a promessa da diretoria de que seria negociado nesta janela de transferências. Contudo, o Peixe não está disposto a liberar o atleta.

