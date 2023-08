São Paulo x Corinthians, AO VIVO, com a ‘Voz do Esporte’, às 17h

São Paulo e Corinthians fazem o jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil-2023. O Timão venceu na ida e joga pelo empate para voltar à final, como fez em 2022 (perdeu a decisão para o Flamengo). Mas o São Paulo, que jamais ganhou a competição, joga em casa, no Morumbi, e quer fazer o fator casa, passar de fase e encarar Fla ou Grêmio. O jogaço que vai parar São Paulo começa às 19h30 (de Brasília). Mas você pode acompanhar a supertransmissão que a “VOZ DO ESPORTE” preparou para o “Majestoso da Década” bem antes, às 17h. A narração e o comando estão com o premiado Cesar Tavares e você não pode perder.

Neste Majestosdo imperdível com a cobertura da “Voz do Esporte”, os comentários são de João Miguel. As reportagems ficam com Rogério Souza.

