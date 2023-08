Flamengo x Grêmio, AO VIVO, com a ‘Voz do Esporte’, às 20h

Não dá pra perder o clássico entre Flamengo e Grêmio que se realiza nesta quarta-feira (16/8), às 21h30 (de Brasília). Afinal, o duelo vale uma vaga para a final da competição. Como o Rubro-Negro venceu no Sul, por 2 a 0, pode até perder por um gol que avança. Mas o ambiente está complicado no clube, com direito a Gerson quebrar o nariz de Varela com um soco. Mas, é decisão! E, nesse duelo que se desenha tenso, a “Voz do Esporte” faz uma grande cobertura. O comando e a narração está com Ennio Ricanelo e a transmissão se inicia às 20h (de Brasília).