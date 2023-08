Apesar da briga, Gerson e Varela serão titulares contra o Grêmio

Gerson e Varela serão titulares contra o Grêmio! Apesar da briga envolvendo os dois no treino de terça-feira, o técnico Jorge Sampaoli escalará os jogadores no time que iniciará a partida valendo vaga para a final da Copa do Brasil. A informação foi publicada pelo “ge”. Nesta quarta-feira (16), a bola rola às 21h30, com o Rubro-Negro podendo perder por um gol de diferença, já que venceu o primeiro jogo por 2 a 0.

Flamengo x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Ainda segundo a reportagem, Varela, na apresentação dos jogadores nesta quarta-feira, no Ninho do Urubu, apresentou boas condições de jogo. O uruguaio estava com um leve roxo abaixo do olho, mas que não o impedirá de entrar em campo. Em contrapartida, Gerson apareceu com um machucado na mão após o soco dado no companheiro, mas também apresentou condições para a partida.

Diferentemente do que aconteceu com o Pedro após o atacante desobedecer ordem de ex-preparador e faltar a treinamento, Gerson e Varela não sofreram suspensão. A decisão da diretoria se deve à importância da dupla para o jogo contra o Grêmio. No entanto, multas podem ser aplicadas.

Na lateral-direita, Wesley cumpre suspensão e não fica à disposição de Sampaoli. Dessa forma, Varela aparece como o substituto imediato, uma vez que Matheuzinho, que já está à disposição do treinador, não tem minutagem nos últimos jogos. Aliás, ele retornou aos jogos recentemente, após se recuperar de uma grave lesão na pena esquerda.

Além disso, Gerson é visto como fundamental na equipe de Jorge Sampaoli. O volante cresceu de rendimento após a chegada do argentino, que vê o coringa como um dos pilares de sua equipe.

Escalação do Flamengo

O Flamengo deve enfrentar o Grêmio com: Matheus Cunha; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Filipe Luís; Gerson, Victor Hugo, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol.

