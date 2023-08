PSG define alvo para o ataque após saída de Neymar

O Paris Saint-Germain está no mercado de transferências em busca de um atacante. Após a saída de Neymar, que foi vendido ao Al-Hilal, o clube francês agora tenta uma reposição. E o nome favorito é de Randal Kolo Muani, do Eintracht Frankfurt.

De acordo com o jornal “Le Parisien”, o PSG já tem um acordo com o atleta de 24 anos. Agora as partes negociam os termos da oferta para concluir a transação. Segundo o portal francês, o clube parisiense está disposto a desembolsar 80 milhões de euros (R$ 433 milhões), valor que poderia ser usado com o dinheiro da venda de Neymar.

Kolo Muani atrai o interesse de outras equipes da Europa, como o Tottenham, por exemplo. Os Spurs tinham o nome do francês na lista por conta da negociação de Harry Kane com o Bayern de Munique – o inglês acabou se transferindo para o clube alemão.

O atacante francês chegou ao Eintracht Frankfurt na temporada 2022/23 e foi um dos grandes nomes da equipe. Ao todo, foram 46 jogos, com 23 gols e 17 assistências.

Ainda segundo o “Le Parisien”, o PSG também tem interesse em Bradley Barcola, de 21 anos, que pertence ao Lyon. Também atacante, ele tem interesse em se juntar ao time da Cidade Luz, mas os Gones fazem jogo duro para vendê-lo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.