Lucas busca incorporar Raí em 1998 para classificar o São Paulo

O São Paulo encara o Corinthians nesta quarta-feira (16), às 19h30, no Morumbi, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Na partida de ida, o Tricolor perdeu por 2 a 1 na Neo Química Arena e terá que reverter o placar para chegar na segunda final de sua história na competição.

Contudo, a partida desta quarta-feira é muito parecida com um antigo confronto, protagonizado pelas mesmas equipes, mas há 25 anos atrás. E o episódio conta com dois personagens que tem uma história construída dentro do São Paulo: Lucas Moura e Raí.

Lucas quer transformar 1998 em 2023

Em 1998, Raí já tinha um acerto para voltar ao Morumbi após o fim de seu contrato com o PSG, da França. O vínculo terminava após a partida de volta da final do Paulistão, mas com a equipe francesa em fim de temporada, o ídolo Tricolor negociou para se apresentar com antecedência. Ele chegou poucos dias antes do embate, realizou dois treinos e entrou em campo.

Na ocasião, o São Paulo também havia perdido o jogo de ida por 2 a 1 para o Corinthians e decidiria o duelo no Morumbi, ao lado de sua torcida. Uma brecha no regulamento permitiu ao time do Morumbi inscrever Raí. E o jogador fez a diferença.

O Tricolor venceu o Alvinegro por 3 a 1 e Raí foi responsável por marcar o primeiro gol da partida. O centroavante França marcou os outros dois gols. Agora, o São Paulo espera que Lucas repita o feito que o ”Terror do Morumbi” protagonizou em 1998. E o episódio é bastante parecido.

O camisa 7 retornou ao clube onde foi revelado apenas após o duelo em Itaquera. Lucas passou dez anos na Europa e voltou ao São Paulo com contrato curto, até dezembro e com um objetivo. Colocar o Tricolor Paulista na final da Copa do Brasil.

Contudo, existe uma diferença entre os episódios. Lucas teve tempo para ganhar ritmo de jogo e atuou em duas partidas. Contra Atlético-MG e Flamengo, ambos pelo Campeonato Brasileiro. Ele inclusive já marcou um gol, contra o Rubro-Negro, no Maracanã.

Assim, Lucas quer ser o novo Raí. O atacante voltou ao São Paulo justamente para este confronto e quer cravar ainda mais seu nome na história. O camisa 7 já tem uma foto com um troféu conquistado no Morumbi. Agora, quer colocar o título que falta na galeria do Tricolor Paulista.

Um colombiano ajudou o São Paulo naquela decisão

Aliás, para o torcedor são-paulino que gosta de superstições, outra coincidência com a final de 98 pode acontecer em 2023. Naquela partida, um colombiano saiu do banco de reservas para participar da decisão: Aristizábal. Agora, em 2023, muito provavelmente um jogador do mesmo país entrará em campo em algum momento para ajudar o São Paulo: James Rodríguez.

Contudo, James ainda não tem condições para começar a partida como titular. Assim, deve começar o embate no banco de reservas. O colombiano atuou cerca de 25 minutos contra o Flamengo e ainda busca readquirir ritmo de jogo.