Andrade afirma que briga entre jogadores expõe problema interno

O episódio envolvendo Gerson e Varela na véspera do jogo contra o Grêmio gerou muita repercussão entre os rubro-negros. Nesta quarta-feira (16) quem falou sobre o tema foi Andrade, ex-jogador e ex-treinador do Mais Querido. Para o ídolo rubro-negro a desavença entre os jogadores serviu para expor a desunião do elenco. Aliás, Andrade usou como exemplo a harmonia do grupo de 1981, campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes.

“Eu acho que essas desavenças que teve do Gerson (com Varela), eu acho que tinha que acontecer isso para que possa resolver essa situação que existe dentro do Flamengo. Todo mundo fica especulando, isso, aquilo. Hoje, nós sabemos o que acontece. Sabemos que o grupo não é um grupo que está fechado e para se vencer, você precisa ter um grupo de amigos que se respeitam, assim como foi o nosso de 81, para que se consiga o objetivo”, disse Andrade ao “ge”.

Andrade: o exemplo vem de cima

Para Andrade, que como treinador conquistou o Campeonato Brasileiro de 2009 pelo Flamengo, cabe aos diretores trabalharem nos bastidores para reorganizar o ambiente do elenco.

“Realmente um momento muito difícil, muito complicado. O grupo quando tem muitas estrelas, há esse risco de ter essa confusão que vem tendo dentro do Flamengo. Cabe aos diretores administrarem, o cabeça. Todo time tem um cara, que é o cabeça disso (um líder do grupo). Ele se mover e se organizar. Se reunir, organizar para que isso não venha refletir nesse jogo de hoje. É um jogo importante. Tenho certeza que vai conseguir o resultado”, detalhou Andrade.

Aliás, essa não foi a primeira vez que um dos grandes ídolos do Flamengo se pronunciou sobre o ambiente e acontecimentos do clube. Recentemente, Zico, maior jogador da história do Mais Querido, falou sobre a agressão do ex-preparador físico do clube Pablo Fernández em Pedro. Assim, o Galinho afirmou que ele viu algo parecido em 60 anos que está no futebol. Veja mais!

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.