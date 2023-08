Paredes e Renato Sanches deixam o PSG e acertam com a Roma

Dia de chegada em dose dupla na Roma. Afinal, o clube italiano anunciou nesta quarta-feira as contratações dos meio-campistas Leandro Paredes e Renato Sanches. Ambos estavam no Paris Saint-Germain, mas chegam em situações distintas à equipe do País da Bota.

Contratado em definitivo, o argentino Paredes, que atuou na Giallorossi nas temporadas 2014/15 e 2016/17, terá mais uma experiência nos Lobos. O clube italiano pagou 4 milhões de euros (R$ 21 milhões), e o volante assinou vínculo até junho de 2026.

“Voltar a Roma é sempre uma emoção. Fazer isso para jogar com a camisa da Roma é ainda maior. Agradeço à torcida pelas boas-vindas que me deram e ao clube por me trazer de volta ao clube que me lançou na Europa. No ano passado, experimentei uma imensa alegria com a Copa do Mundo, agora quero continuar vencendo e estou convencido de que posso isso com esse time”, disse Paredes.

RENATO SANCHES EMPRESTADO

Renato Sanches, contudo, chega por empréstimo à Roma. O PSG cedeu o meio-campista de 25 anos por uma temporada, por 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões). O clube italiano, porém, terá a opção de compra ao final do vínculo. O valor, segundo a imprensa italiana, é de 15 milhões de euros (R$ 81 milhões). Assim, o português poderá ficar em definitivo no clube.

“Estou muito feliz por ter chegado a este grande clube. O projeto do clube me conquistou, acho que jogar pela Roma é a escolha ideal para mim. Para qualquer jogador de futebol é muito importante sentir o apoio dos torcedores. No meu caso, o impacto que tive no primeiro dia me fez perceber o quanto esses torcedores são apaixonados pelo time e isso só pode me levar a dar tudo de mim ganhar com esta camisa”, afirmou Renato Sanches.

