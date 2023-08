Novo lateral do Inter espera que reencontro com Coudet funcione

Indicado pelo técnico Eduardo Coudet, o lateral-direito espanhol Hugo Mallo foi apresentado nesta terça-feira (15) como novo reforço do Internacional. Os dois trabalharam juntos no Celta de Vigo, da própria Espanha, e agora reeditam a dupla no Colorado. O jogador de 32 anos está esperançoso e que poderá render bem pelo novo clube.

Mallo afirma que está animado com o desafio de defender o Inter, em sua primeira oportunidade no futebol sul-americano. Para o lateral, a oportunidade de atuar junto com Coudet poderá fazer com que ele mostre o melhor de seu futebol. Aliás, é o estilo ofensivo que mais lhe agrada, o que ele sente que poderá fazer no time.

“Tive uma carreira na Espanha, mas era o momento de novos desafios. O Inter me oferece isso e conheço muita coisa do clube, sei os títulos que tem, o futebol atrativo que querem mostrar. Uma coisa muito importante é que o Inter é uma família, isso me encanta. Gosto de somar no ataque. O Chacho (Coudet) usa laterais que vão à linha de fundo, então espero poder mostrar isso aqui. Com ele, meti quatro gols, o que ele me pedia era para ser mais ofensivo. Mas creio que, aqui, posso melhorar isso”, disse.

