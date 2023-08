Flamengo tem três jogadores pendurados contra o Grêmio

O Flamengo entra em campo nesta quarta-feira (16) contra o Grêmio, pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil, com o alerta ligado. Afinal, o Mais Querido enfrentará o Imortal com três jogadores pendurados com o cartão amarelo: Gabigol, Ayrton Lucas e Allan. Assim, caso recebam mais uma advertência no jogo no Maracanã, ficarão fora do primeiro jogo da decisão, caso o Mais Querido elimine o time gaúcho.

Aliás, dos três jogadores pendurados, a expectativa é que Gabigol e Allan iniciem entre os titulares. Em contrapartida, Ayrton Lucas deve ficar no banco, com Filipe Luís no time titular.

Além do trio, David Luiz também tem dois cartões amarelos na Copa do Brasil. Entretanto, o zagueiro, com um problema físico, não foi relacionado para a partida desta quarta-feira. O lateral-direito Wesley, que recebeu o terceiro amarelo no jogo de ida, cumpre suspensão.

Flamengo joga com a vantagem a seu favor

Como venceu o jogo de ida, em Porto Alegre, por 2 a 0, o Flamengo pode perder por um gol de diferença que, mesmo assim, garante a classificação à final. Em caso de uma vitória gremista por dois gols, o jogo irá para os pênaltis. Mas, caso o time de Renato Gaúcho vença por três gols ou mais, garante a ida para a decisão, eliminando a equipe carioca.

