Fluminense fará reforma em sala de troféus em Laranjeiras

O Fluminense fará uma reforma na sua sala de troféus em Laranjeiras, sede do clube, na Zona Sul do Rio. A informação foi dada pelo “ge”, que garante que o clube não terá custos com as obras. O valor será de R$ 1,5 milhão, custeado em lei de incentivo.

A reforma é uma parceria do Fluminense com a Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro com a empresa de telefonia TIM. O grupo participa de projetos de museus e salas de troféus de outros clubes, como o caso do rival Flamengo, que inaugurou recentemente o Museu Flamengo, na Gávea.

O projeto tricolor contempla um aumento no tamanho da sala de troféus, além de maior interatividade com os torcedores que visitarem o local. Após a reinauguração, a expectativa do Fluminense é ter uma integração maior com o estádio da sede de Laranjeiras, com mudanças tecnológicas.

Na última terça-feira, o Fluminense informou que a sala de troféus em Laranjeiras seria fechada para visitações a partir desta quarta. As obras devem ser concluídas entre o fim de 2023 e o início de 2024.

