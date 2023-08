Cruzeiro explica movimentação ousada no mercado da bola

O Cruzeiro se movimentou durante a janela de transferências para reforçar sua equipe para o restante da temporada 2023 e já pensando em 2024. Contudo, anunciou nomes de impacto como Matheus Pereira e Arthur Gomes, que custaram algo, sobretudo, considerando o momento da gestão da SAF da Raposa, que ainda reestrutura o futebol do clube.

Porém, segundo o executivo de futebol da Raposa, Pedro Martins, os passos dados pelo clube foram pensando nas próximas temporadas.

“Todos os movimentos feitos são justamente alinhados com a estrutura orçamentária do clube. Já escutaram isso de todos os líderes que não vamos fazer nenhuma loucura financeira, nem atropelar toda sua estrutura pensando em algo imediato ou em um reforço imediato. Tudo foi pensado no médio e no longo prazo. Alguns reforços, quando aquisições, são projetados ao longo do tempo. O aumento do nível competitivo é algo que queremos fazer de maneira paulatina e progressiva. A gente não quer nada abrupto”, detalhou.

Vale ressaltar, entretanto, que além de Matheus Pereira e Arthur Gomes, a Raposa contratou o zagueiro João Marcelo, o lateral Palacios, o volante Lucas Silva e os atacantes Rafael Elias e Paulo Vitor. O objetivo da Raposa, contudo, é melhorar o futebol e crescer.

“O clube tem um projeto para aumentar o nível competitivo do grupo conforme as condições financeiras melhorem. É importante olhar para o grupo e entender que temos um elenco que respeita muito a instituição”, acrescentou.

Cruzeiro quer manter elenco unido

Afinal, embora tenha contratado dois nomes de mais peso, além de outros jogadores, Pedro Martins garante que o coletivo é mais importante dentro do clube.

“Não vamos permitir, de maneira alguma, algum individual acima do coletivo. Não vamos permitir que exista um jogador que ache que é mais importante do que o clube. A gente trabalha nisso diariamente. Isso é fundamental para o torcedor perceber que não existe salvador da pátria e que sempre vamos trabalhar para que a equipe seja mais forte. E também para que essa equipe perceba que se não houver sacrifício e esforço diário, não joga no Cruzeiro, independentemente de quem for”, finalizou.

