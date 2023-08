Vasco planeja logística para o Maracanã em meio a ameaças judiciais

Em meio à disputa nos tribunais, o Vasco segue o plano de organização do jogo contra o Atlético-MG, domingo, às 11h, para o Maracanã. Com pouco tempo hábil, afinal a decisão judicial saiu na última segunda-feira, o clube vai iniciar as vendas de ingressos nas próximas horas. Além disso, já informou que vai aproveitar a presença maciça da torcida para apresentar Dimitri Payet no gramado, antes de a bola rolar.

O craque francês, aliás, desembarcou no Rio de Janeiro na madrugada desta quarta, fez exames médicos e deve assinar o contrato definitivo no CT Moacyr Barbosa, onde vai conhecer o elenco, a comissão técnica e o ambiente de trabalho.

Por outro lado, é provável que a ameaça de não poder mandar a partida no Maracanã siga até a véspera. Isso porque, o Flamengo entrou com um recurso para derrubar a liminar que permite o Vasco utilizar o estádio. A alegação é que o gramado não está em boas condições e que há outra partida no sábado à noite, portanto, 14 horas antes. A solicitação ainda não teve resposta.

STJD ATRÁS DO VASCO

Além disso, a Procuradoria do STJD também registrou, no Pleno, um recurso para ampliar a pena do Cruz-Maltino. A princípio, a punição foi de quatro partidas sem público. Porém, isso dificilmente irá aos tribunais nesta semana. Ou seja, não deve haver riscos para este domingo.

No Vasco, isso foi visto com surpresa. A princípio, a diretoria não teme que o processo seja revisto.