Botafogo apresenta atacante Diego Costa

O Botafogo apresentou oficialmente a contratação de Diego Costa na tarde desta quarta-feira (16), no Estádio Nilton Santos. O atacante recebeu a camisa 19 alvinegra das mãos do diretor-executivo de futebol André Mazzuco, exaltou a oportunidade de fazer parte do projeto do Glorioso e comentou sobre a parceria com o artilheiro Tiquinho Soares. Aos 34 anos, o centroavante assinou contrato até o fim de 2023.

“Agradeço muito pela confiança. Estou muito feliz por estar aqui no Botafogo e confiante por levar o time ao objetivo final. Acho que o momento em que tomei a decisão, não foi difícil. Pela situação do Botafogo no campeonato, é realmente um grupo fechado, uma família. Nesses três dias, já deu para perceber isso. Em relação a sistema de jogo, com Tiquinho ou não, objetivo é chegar e entregar meu melhor. Quando tiver a chance de jogar, dar o meu máximo. Todo jogador tem uma transição e tem que ter o respeito. Ele é o artilheiro do time, está com lesão, mas ainda bem que é curta. Tomara que volte logo e se for para jogar ele, ou nós dois juntos, o mais importante é o Botafogo”, disse o centroavante.

Ao mesmo tempo, Diego Costa afirmou que está bem fisicamente e espera ficar à disposição do técnico Bruno Lage nos próximos dias.

“Eu estava em Madri treinando, fazendo academia, correndo bastante. Mas não tem nada a ver com o trabalho de bola. Estou fisicamente bem, mas lógico que tem um tempo para recuperar o ritmo. Acho que decidiremos o melhor nos próximos dias. Mas, se verem que tem a condição e eu também, dou o primeiro a dar o passo e dizer que estou confortável. E se for ao contrário, o mesmo”, explicou.

