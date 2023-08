Neymar pega as chaves do seu quadriplex de R$ 20 milhões

Neymar tem todos os motivos do mundo para gargalhar. Pelo menos é o que se imagina. Afinal, o atacante, que trocou recentemente o PSG pelo Al-Hilal, cujo salário será de 80 milhões de euros por ano, está comemorando. Por outras razões também. Ele acabou de receber as chaves do seu quadriplex em Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

Apelidado de “Neyplex”, porém, apartamento de quatro andares fica no Yachthouse Residence Club, conhecida como as “Torres Gêmeas” de Camboriú. Contudo, o empreendimento tem incríveis 81 andares e 281 metros de altura e é o segundo prédio mais alto do Brasil.

O condomínio do quadriplex tem outros 264 apartamentos. O prédio, afinal, ainda conta com uma marina para os moradores que tiverem barco ou iate. O Yachthouse Residence Club tem dois helipontos, sendo um deles exclusivo do atacante do Al-Hilal.

O quadriplex tem cinema, lan house, academia, spa, sala de massagem e mais outras tantas opções de lazer. Tudo em alto luxo, do bom e do melhor, para satisfazer as vontades do atacante. Por ser um quadriplex, Neymar terá vista de todo o Balneário Camboriú, além de um elevador privativo.

A unidade do atacante do Al-Hilal também tem piscina particular com vista para o mar no 2º andar, fora uma área gourmet. Além de Neymar, o meia Arthur, da Fiorentina, e os cantores Luan Santana e Sorocaba têm apartamentos no Yachthouse Residence Club.

