Grêmio tenta igualar equilibrado retrospecto com o Flamengo

Só a vitória interessa ao Grêmio, nesta quarta-feira (16), diante do Flamengo, para chegar à final da Copa do Brasil. Mas o duelo diante dos rubro-negros, no Maracanã, também terá um aspecto histórico importante: o de tentar igualar o retrospecto de confrontos entre as duas equipes. Atualmente, a vantagem do Fla é de apenas uma vitória.

Foi justamente no jogo passado da semifinal, em Porto Alegre, que o Flamengo conseguiu ultrapassar o Grêmio. Agora, são 41 triunfos rubro-negros contra 40 tricolores. E o equilíbrio ao longo de 120 jogos é tamanho que até o número de empates é muito semelhante. Afinal, foram 39 igualdades entre os dois lados.

Ademais, o Grêmio também tem um tabu a quebrar diante do Flamengo: não vence o adversário há dois anos. A última vez foi em 2021, pelo Brasileirão, justamente no Maracanã, por 1 a 0, mas este resultado seria insuficiente para os gremistas, nesta quarta. Para conseguir levar a partida ao menos para os pênaltis, o Tricolor terá que vencer por dois gols de diferença.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.