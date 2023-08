City vence Sevilla nos pênaltis e conquista Supercopa da Europa

O Manchester City é o campeão da Supercopa da Europa. O clube inglês conquistou o título inédito nesta quarta-feira (16), ao vencer o Sevilla por 5 a 4 na disputa por pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, na Grécia. Ambas equipes tiveram bons aproveitamentos nas penalidades e a decisão ficou para a quinta e decisiva cobrança. Enquanto os ingleses converteram todas, Gudelj desperdiçou a última dos espanhóis e deixou o troféu com o time comandado pelo técnico Pep Guardiola.

Durante os 90 minutos, o marroquino En-Nesyri abriu o placar para o Sevilla no primeiro tempo, enquanto o jovem Palmer, de 21 anos, assegurou o empate para o City na segunda etapa. Os dois gols forma marcados de cabeça.

Supercopa da Europa colocou frente a frente o vencedor da Champions e o campeão da Liga Europa. Ao mesmo tempo, o torneio é responsável por abrir oficialmente a temporada para as competições da Uefa.

Por outro lado, o Sevilla teve mais uma derrota em decisão de Supercopa. Maior campeão da Liga Europa, o clube espanhol foi para a sétima final do torneio e conquistou o troféu em apenas uma oportunidade, em 2006.

O jogo

O Sevilla surpreendeu no primeiro tempo e conseguiu levar a vantagem de 1 a 0 para o vestiário. O marroquino En-Nesyri subiu mais que a zaga do City aos 24 minutos e, de cabeça, abriu o placar. Os ingleses tentaram diminuir, mas não conseguiram criar muitas chances claras de gol. Assim, o placar foi justo para o que as equipes apresentaram na primeira etapa.

Na volta do intervalo, o Sevilla desperdiçou uma grande oportunidade logo aos três minutos, quando o goleiro Ederson salvou o City ao defender uma bola à queima-roupa com o atacante En-Nesyri. O jogo ficou aberto e ambas equipes criaram chances de marcar. Mas, o City cresceu no jogo e Palmer deixou tudo igual aos 17 minutos. O empate animou o time inglês que impôs uma pressão em busca da variada. No entanto, o Sevilla conseguiu segurar e também contou com boas defesas do goleiro Bono. Além disso, os espanhóis levaram perigo e outros contra-ataques, mas o placar de 1 a 1 prevaleceu até o apito final.

Manchester City (5) 1×1 (4) Sevilla

Supercopa da Europa

Data e horário: quarta-feira, 16/08/2023, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Georgios Karaiskakis, em Atenas, na Grécia.

Manchester City: Ortega; Walker, Akanji, Gvardiol e Aké; Rodri e Kovacic; Foden, Palmer (Julian Álvarez, aos 39′ do 2t) e Grealish; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Sevilla: Bounou; Navas (Montiel, aos 37′ do 2t), Badé, Gudelj e Acuña; Jordán e Rakitic; Ocampos, Lamela (Suso, aos 46′ do 2t) e Torres (Juanlu Sánchez, aos 28′ do 2t); En-Nesyri (Rafa Mir, aos 46′ do 2t). Técnico: José Luis Mendilibar.

Gols: En-Nesyri, aos 24′ do 1t (0-1); Palmer, aos 17′ do 2t (1-1)

Árbitro: François Letexier (FRA)

Assistentes: Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni (FRA)

VAR: Jérôme Brisard (FRA)

Cartões amarelos: Badé, Lamela e Juanlu Sánchez (SEV)

