Justiça derruba liminar do Vasco para jogo no Maracanã

A Justiça derrubou nesta quarta-feira (16) liminar favorável ao Vasco para jogar contra o Atlético, no próximo domingo, às 11h, no Maracanã. A decisão, no entanto, atende a um pedido de Flamengo e Fluminense.

A Justiça do Rio indicou, porém, que “a preservação do campo de futebol onde as partidas são realizadas constitui atividade imprescindível”.

Afinal, o Vasco aguardava a decisão da Justiça para iniciar a venda de ingressos. Entretanto, a diretoria do clube divulgou que recorrerá da decisão. E que não desistirá de jogar no Maracanã.

Juiz da 43ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Mauro Nicolau Junior havia concedido, na noite da última segunda-feira, liminar em favor do Vasco. O Vasco, porém, deve recorrer ao órgão especial do TJRJ, composto de 25 desembargadores.

O sorteio para onde vai o recurso do Vasco ocorrerá nesta quinta-feira (17)

Se o Vasco tiver de jogar em São Januário, será sem público porque o estádio está interditado pela Justiça comum. Neste caso surgem como alternativas o Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, e o Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

A decisão do TJ

“Trata-se da 3ª Tutela Cautelar Antecedente postulada judicialmente, no qual insurge-se o requerente em face da recusa do requerido em permitir a realização de partida válida pelo Campeonato Brasileiro de futebol, no estádio do Maracanã, entre Vasco e Atlético, pela 20ª rodada”, diz o documento.

“Ainda quanto aos pressupostos exigidos para a cautelar antecedente, deixo de identificar ainda o periculum in mora, uma vez há outros estádios no Estado do Rio de Janeiro em condições de garantir o direito dos consumidores de produto com padrão adequado de qualidade, como o Engenhão no mesmo Município e outros estádios no interior, de modo que não haverá perigo de a partida não vir a ser realizada“, afirma trecho da nota.

