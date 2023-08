Vila Nova recebe o Mirassol em busca de reabilitação na Série B

Nesta quinta-feira (17) o Vila Nova recebe o Mirassol, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A equipe goiana tenta se reabilitar na competição, já que está atualmente em sexto lugar, ficando portanto fora do G-4. A equipe chegou a liderar o campeonato, mas caiu antes do fim do primeiro turno e tenta levantar-se diante de um Mirassol que ainda não conseguiu chegar à zona de acesso.

Com 39 pontos, o Vila Nova só conseguiu ganhar um de seus últimos cinco jogos. A equipe vem de um empate com o Avaí, que luta contra o rebaixamento, mas chegou a ficar cinco jogos sem ganhar, o que foi decisivo para cair na classificação. Ao menos, o time bateu o Juventude na rodada anterior e, portanto, busca confirmar esta recuperação na tabela.

Já o Mirassol visita o Vila sonhando em se igualar aos goianos. Afinal, o time tem 36 pontos e uma vitória o fará empatar com o adversário. Mas os paulistas terão que superar a campanha negativa recente, com dois empates e uma derrota nos últimos três jogos. No primeiro turno, o confronto entre ambas equipes acabou empatado em 1 a 1. A rodada terá sua abertura mais cedo, também nesta quinta, com Londrina x Atlético-GO.

SÉRIE B – 24ª rodada

Quinta-feira (17/08)

Londrina x Atlético-GO – 19h

Vila Nova x Mirassol – 21h30

Sexta-feira (18/08)

Vitória x Botafogo-SP – 19h

Guarani x Sport – 21h30

Sábado (19/08)

Avaí x Tombense – 15h30

Ituano x Criciúma – 17h

ABC x CRB – 17h

Juventude x Sampaio Corrêa – 18h

Segunda-feira (20/08)

Novorizontino x Chapecoense – 15h45

Ceará x Ponte Preta – 18h

