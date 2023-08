Inter Miami é convidado para torneio na América do Sul, afirma TV

A possibilidade de Lionel Messis enfrentar clubes brasileiros ganhou força nesta terça-feira (16). De acordo com informações divulgadas pela emissora argentina “TyC Sports”, Alejandro Domínguez, o presidente da Conmebol, contatou a Federação Argentina de Futebol (AFA) para convidar o Inter Miami a participar de um torneio na América do Sul.

Conforme reportado pela fonte argentina, o presidente da Conmebol está em Miami para uma reunião com Jorge Mas, um dos proprietários do Inter Miami. A intenção da entidade é trazer times dos Estados Unidos, Canadá e México para competir em um torneio contra as equipes do continente sul-americano.

Embora a entrada das equipes na Libertadores seja uma opção, a Conmebol trabalha com a possibilidade de criar um campeonato entre os times da América do Sul e os das Américas do Norte e Central. No entanto, os calendários dos países envolvidos aparece como principal entrava para a criação de um novo torneio. Assim, os dirigentes analisam as alternativas.

Ao mesmo tempo, a participação dessas equipes na Libertadores não seria algo inédito. Times mexicanos disputaram a competição entre 1998 e 2016. Além disso, três deles chegaram à final, mas foram derrotados em todas as ocasiões: Cruz Azul em 2001, Chivas em 2010 e Tigres em 2015. Em 2016, a mudança no calendário da Libertadores (com a final no fim do ano) inviabilizou a presença dos mexicanos.

Em diversos momentos, a volta dos mexicanos à Libertadores e a inclusão dos clubes dos Estados Unidos e Canadá foram cogitadas. No entanto, em 2019, o presidente da Concacaf considerou “impossível” a operação.

