Saiu a escalação do Flamengo para a decisão com o Grêmio. Tem surpresa!

Acabou o mistério no Flamengo. O técnico Jorge Sampaoli divulgou os 11 jogadores que vão enfrentar o Grêmio nesta quarta-feira (16/8), às 21h30, no Maracanã, pela volta da Copa do Brasil. Ayrton Lucas segue no banco e Filiope Luís é o lateral-esquerdo. Como já se esperava, de acordo com as últimas notícias, o meia Gerson e o lateral Varela são titulares. Eles brigaram no treino desta terça-feira e Varela teve uma fratura ao levar um soco no nariz. Mas Pulgar estará em campo. Veja abaixo a escalação:

NOSSO TIME É A GENTE EM CAMPO! O Flamengo está escalado para enfrentar o Grêmio, pela semi da Copa do Brasil! #VamosFlamengo #FLAxGRE pic.twitter.com/B112INttqH — Flamengo (@Flamengo) August 16, 2023

O Flamengo venceu na ida em Porto Alegre por 2 a 0 e se classifica mesmo se perder por um gol de diferença. Caso o Grêmio vença por dois, leva para o pênalti. Acima de três, o time gaúcho avança para a final.

