Fábio nega retorno ao Cruzeiro e volta a criticar SAF de Ronaldo

Com contrato até o fim de 2023 com o Fluminense, o futuro de Fábio, de 42 anos, passa a ser assunto no futebol brasileiro. Perto de completar dois anos desde que saiu do Cruzeiro, o goleiro teve seu nome vinculado a Raposa depois de uma declaração recente de Ronaldo Fenômeno, dona da SAF do clube mineiro, que abriu portas para um possível retorno. No entanto, durante entrevista concedida à ‘Placar TV’ nesta quarta-feira (16), Fábio negou qualquer aproximação ao Cabuloso.

“Eu nunca conversei com o Ronaldo. A forma que aconteceu foi totalmente fora do que é correto. Eu fiz de tudo: voltei antes das férias para conversar com os caras, abri mão de tudo, mas depois não tive mais contato. Nem na minha volta tive contato (com Ronaldo), só com as pessoas direcionadas a conversar comigo”, explicou.

Além disso, Fábio revelou que “fez de tudo” para seguir no Cruzeiro e disse que esperava que a saída do clube tivesse acontecido de outra maneira.

“Depois que passa o momento, penso que poderia até ter saído do Cruzeiro, mas de uma forma transparente. Do jeito que eu sempre fui. Deixei de sair do Cruzeiro no pior momento. Se eu tivesse falado (que sairia) depois que o Cruzeiro caiu para a Série B, com certeza eu teria equipes para jogar, mas sempre tive a paz e a tranquilidade que tinha que permanecer. Pela minha gratidão, não achava justo, seria uma pessoa ingrata se tivesse saído.”, disse.

Trajetória no Cruzeiro:

Fábio é um dos grandes ídolos do Cruzeiro e defendeu a equipe entre 2005 e 2022. Ao todo, o goleiro disputou 976 partidas e conquistou títulos importantes como o Brasileiro de 2013 e 2014, e a Copa do Brasil de 2017 e 2018.

