Chorando de alegria, Lucas Moura fala sobre a emoção da classificação

Craque do jogo, Lucas Moura comemorou a classificação do São Paulo para a final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (16/8), com uma mistura de sorriso e choro. Visivelmente emocionado após o 2 a 0 sobre o Corinthians, o atacante, que fez 31 anos no último domingo (13/8), recebeu um presentão dele mesmo: uma baita atuação, que marcou em grande estilo o seu retorno à Copa do Brasil pelo Tricolor. Assim, logo que terminou o jogo, Lucas acenou para os torcedores e vibrou com os companheiros pelo resultado que garantiu a presença do São Paulo na decisão do campeonato.

“Não tenho palavras para descrever o que estou sentindo nesse momento. Tô sonhando”, disse, afirmando que a equipe como um todo fez um “jogo impecável”.

O jogador disse que o principal foi garantir a classificação. Mas ele fez questão de ressaltar o quanto jogar no Morumbi tem um diferencial.

“Viver essa atmosfera, essa energia de Morumbi, não tem como explicar. A gente sai daqui muito feliz e vamos comemorar muito porque a gente merece, a torcida merece”, afirmou.

Cria do São Paulo, Lucas Moura brilha intensamente

Lucas Moura se formou no São Paulo, em 2009, aos 17 anos. Mas é é um jogador de poucos clubes. Em 2013, migrou para a Europa, quando ingressou no Paris Saint-Germain, na França. E em 2018, foi para a Inglaterra, para defender o Tottenham. Agora, de volta ao clube do coração, tem a confiança e a idolatria de uma torcida que acompanhou extasiada a performance do atacante no duelo com o Corinthians.

“Tenho que agradecer a Deus por tudo que estou vivendo, poder voltar pro clube que eu amo. E viver um jogo como esse”.

Apesar da euforia, Lucas Moura já está focado também nos próximos desafios. Afinal, o Corinthians joga no próximo sábado, contra o Botafogo pelo Brasileirão. E no dia 24, vai encarar a LDU, em Quito, no Equador, pela Copa Sul-Americana.

“A gente tem que descansar porque não tem muito tempo, né. Sábado já tem outro compromisso e a gente tem que se preparar também pra final”, disse, já pensando também na grande final da Copa do Brasil, em setembro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.