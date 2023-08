Dorival Júnior revelou uma conversa que teve com o elenco do São Paulo a fim de valorizar o trabalho que resultou, nesta quarta-feira (16), na classificação frente ao Corinthians para a decisão da Copa do Brasil. O treinador, que está no Morumbi há menos de quatro meses, contou que nem os atletas acreditaram quando ele disse que o Tricolor disputaria, ao menos, um título nesta temporada. Assim, 23 anos depois, o clube está de volta à final do torneio.