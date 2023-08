A vitória foi magra – e por pênalti – mas suficiente para levar o Flamengo à final da Copa do Brasil. Assim, para Arrascaeta, autor do gol da classificação no 1 a 0 contra o Grêmio, no Maracanã, nesta quarta-feira (16/8), o resultado é que deve ser levado em consideração.

“Importante é que fizemos o que tínhamos que fazer, chegar aqui e ganhar o jogo”, afirmou.

Para o uruguaio, o Flamengo sai da partida com confiança para a decisão com o São Paulo, que derrotou o Corinthians por 2 a 0 no Morumbi, carimbando o passaporte para a briga pelo título.

“Com certeza a gente sai fortalecido. Às vezes acontecem coisas no futebol, às vezes é um pouquinho difícil para todo mundo, a pressão é muito grande. Mas a gente já resolveu entre o grupo, entre todos nós”, disse.

Arrascaeta festeja gol com Sampaoli

Arrasca destacou que, colocando o Flamengo acima de tudo, o grupo está fechado e, até por isso, puxou o técnico Jorge Sampaoli na hora da comemoração do gol:

“Tanto nós como ele (Sampaoli) estamos tentando o melhor para o Flamengo ser favorecido, a instituição tem que estar acima de tudo”, ressaltou.

O atacante lembrou, ainda, a relevância do Flamengo na mídia. Assim, ele enfatizou que o Rubro-Negro é o principal assunto “quando ganha e também quando perde”.

“(O assunto) sempre gira em torno dessa grande instituição, não só no Rio, mas no mundo inteiro”, concluiu.

