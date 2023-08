Ramon Menezes convoca Seleção pré-olímpica na sexta-feira

De olho na disputa do Pré-Olímpico, o técnico Ramon Menezes convocará 23 jogadores nesta sexta-feira (18) para dois amistosos da Seleção Brasileira diante de Marrocos. Estes desafios servem de preparação na caminhada rumo aos Jogos de Paris-2024.

As duas partidas serão no país africano, em 7 e 11 de setembro, respectivamente, e se encaixam no período de data-Fifa, que vai de 4 a 12 de setembro.

O anúncio da lista será feito por Ramon Menezes às 16h (de Brasília) na sede da Confederação Brasileira de Futebol, no Rio de Janeiro. Após a divulgação dos nomes, aliás, o treinador dará entrevista coletiva.

A equipe disputará o Pan-Americano em outubro, no Chile, e o Pré-Olímpico no início de 2024, na Venezuela. A tendência é a de que Ramon convoque boa parte dos jogadores que conquistaram o Sul-Americano Sub-20 no início deste ano. Contudo, para a Olimpíada, o limite de idade aumenta para 23 anos.

