Cássio lamenta queda do Corinthians na semifinal e mira título da Sul-Americana

A eliminação do Corinthians para o São Paulo não pode ter impacto na sequência de 2023. Foi assim que o goleiro Cássio analisou a derrota por 2 a 0 nesta quarta-feira (16), no Morumbi, pela semifinal da Copa do Brasil. Apesar de lamentar a queda, ele ressaltou que o Alvinegro precisa de uma resposta imediata e mirou o título da Sul-Americana, a competição mais viável neste segundo semestre.

Sem a Copa do Brasil, portanto, o Corinthians volta suas atenções para as outras duas competições. No Campeonato Brasileiro, em 14ª na classificação, enxerga o pelotão da frente ainda distante. A Sul-Americana, neste caso, é a objetivo mais próximo de terminar a temporada com alguma conquista.

O Alvinegro vai medir forças com o Estudiantes na Neo Química Arena na próxima terça-feira (22). A volta será em La Plata, na Argentina, no dia 29.

“Quero voltar a ganhar títulos no Corinthians, independentemente do título, se eu já ganhei ou não ganhei”, disse Cássio.

“Eliminação dura, que dói… Já que poderiámos chegar novamente em uma final de Copa do Brasil. É triste, é dolorido, mas temos duas competições… O Brasileirão, onde temos que reagir e subir na tabela e a Sul-Americana onde estamos na briga pelo título ainda”, completou o goleiro durante a entrevista na zona mista.

Cássio reconhece superioridade do São Paulo

Ao analisar a derrota do Corinthians para o São Paulo, Cássio reconheceu que o primeiro tempo ficou aquém e ressaltou a superioridade do rival.

“A gente fez um primeiro tempo ruim, o São Paulo fez 2 a 0 e ficou bem postado, deu poucas oportunidades, se defendeu bem e acabamos eliminados”.

“Mas é seguir em frente, perdemos em conjunto, vamos sofrer a derrota, mas tentar dar uma resposta já no próximo sábado”, finalizou.

O Corinthians volta a campo no sábado (19). O Alvinegro visita o Cruzeiro, no Mineirão, às 21h (de Brasília).

