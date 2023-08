Mesmo com a eliminação na semifinal da Copa do Brasil, Renato Gaúcho fez questão de ressaltar a grandeza do Grêmio nas duas partidas contra o Flamengo. Com a derrota por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (16), pelo duelo de volta, o placar agregado ficou em 3 a 0 para os cariocas. Após o jogo no Maracanã, o treinador valorizou a atuação dos seus jogadores.

“O meu time foi tão grande quanto o Flamengo no Maracanã. Jogou, aliás, contra o time deles e quase 70 mil pessoas. E em um jogo que já tinham vantagem de dois gols. Não é qualquer time, portanto, que enfrenta o Flamengo de igual para igual”, iniciou Renato.

“Além disso, na minha opinião, eles fizeram a melhor partida no ano contra nós lá na Arena. Aproveitaram as chances, fizeram os dois gols e trouxeram, assim, a vantagem para o segundo jogo. Hoje (quarta) o Grêmio perdeu de novo, e eu nem vou falar, aliás, do pênalti… acontece! O Flamengo teve algumas oportunidades e fez de pênalti”, acrescentou.

Renato: ‘Grêmio está em reestruturação’

O técnico gremista ressaltou o equilíbrio da partida desta quarta, no Maracanã, citando que o duelo em Porto Alegre foi decisivo para a eliminação dos gaúchos na semifnal.

“Tivemos algumas chances e não fizemos. No todo, o Grêmio jogou de igual contra o Flamengo de novo, e gostaria de ver quantas equipes vêm e jogam de igual para igual. Eles não foram superiores hoje e têm jogadores de Seleção Brasileira, diferenciados… montaram um grupo para chegar. E o Grêmio está em um ano de reestruturação. E já fizemos muito, muito, para melhorar o Grêmio. É que você (jornalista) não vê no dia a dia o que nós fazemos. O Grêmio vai muito bem, obrigado. Queríamos passar, é claro, mas nossa infelicidade foi na Arena”.

