Presidente do São Paulo sonha com permanência de Lucas em 2024

O São Paulo bateu o Corinthians por 2 a 0, nesta quarta-feira (16), no Morumbi, e avançou para a final da Copa do Brasil. E a partida ficou marcada pela grande atuação de Lucas Moura. O atacante ditou o ritmo da partida e ainda marcou o segundo gol do embate. E já tem gente falando sobre uma permanência do atleta no ano que vem.

Após a partida, o presidente do São Paulo, Julio Casares, disse que sonha com a permanência do jogador na próxima temporada. Além disso, o mandatário acredita que, o time chegando à final, além do apoio da torcida e da família, pode mudar a cabeça do atacante.

“O Lucas está sentindo o gosto desse momento. Brinquei com ele: ‘pode ficar!’, mas depende dele, né? Foi um momento épico, ele estava super emocionado. Ele diz que hoje foi um momento de superação e de emoção muito grande. Agora, no dia a dia, vamos ver, ele vai gostando, a família está feliz. A torcida está maravilhada com a disposição dele”, disse Casares, após o Majestoso.

Lucas cada vez mais feliz no São Paulo

O atacante tem contrato apenas até dezembro deste ano e, depois disso, voltará a ficar livre para assinar com um novo clube. Contudo, o jogador não descarta permanecer no Tricolor Paulista caso o projeto agrade e não chegue nenhuma proposta que o seduza. Aliás, após o clássico, Lucas se emocionou muito com a classificação.

“Viver essa atmosfera, essa energia de Morumbi, não tem como explicar. A gente sai daqui muito feliz e vamos comemorar muito porque a gente merece, a torcida merece. Tenho que agradecer a Deus por tudo que estou vivendo, poder voltar pro clube que eu amo. E viver um jogo como esse”, disse Lucas.

