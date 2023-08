Rojas lamenta partida ruim do Corinthians: ‘Merecemos as críticas’

O Corinthians acabou derrotado pelo São Paulo por 2 a 0, nesta quarta-feira (16) e foi eliminado da Copa do Brasil. Após a partida, o meio-campista Rojas lamentou a forma que o Timão entrou em campo. Afinal, o Alvinegro teve uma atuação ruim e acabou não conseguindo superar o ímpeto do rival.

“Temos que receber todas as críticas da melhor maneira, porque realmente não merecemos e acabamos eliminados. Somos conscientes da magnitude disso em uma instituição tão grande. Temos que nos levantar, como disse quando cheguei, porque levantar é a chave para ter êxitos. Hoje merecemos as críticas, porque ficamos fora”, falou Rojas.

O Corinthians não conseguiu jogar durante todo o primeiro tempo e só conseguiu entrar no jogo na metade do segundo, quando Matías Rojas e Wesley saíram do banco. Contudo, o paraguaio discorda que o Timão jogaria melhor se ele estivesse em campo desde o início.

“Sempre digo que são 11 (em campo), um só não faz a diferença. A diferença é a equipe. Nem quando melhora é um só jogador, nem quando vai mal é graças a um jogador. Somos uma equipe”, completou o meia.

Agora, o Timão volta as suas atenções para as outras duas competições que ainda tem na temporada. O Corinthians volta a campo no sábado, quando visita o Cruzeiro pela 20ª rodada do Brasileirão. Depois disso pega o Estudiantes, da Argentina, pelas quartas de final da Conmebol Sul-Americana.

