Dorival explica motivo de não usar James contra o Corinthians

O São Paulo venceu o Corinthians por 2 a 0, nesta quarta-feira (16), no Morumbi, e se classificou para a grande final da Copa do Brasil. Contudo, um jogador chamou a atenção no embate por não ter entrado em campo. Afinal, contratado com muita expectativa e, justamente para jogar o Majestoso, James Rodriguez sequer saiu do banco de reservas. O técnico Dorival Júnior optou pela entrada de outros atletas durante o embate.

Após a partida, o treinador explicou o motivo de não ter colocado James Rodriguez no jogo e projetou o colombiano como titular na próxima partida. O São Paulo encara o Botafogo neste sábado (19), às 16h, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro.

“O James tem o lado técnico. Quando o jogador tem a técnica, ele talvez não precise do seu melhor, fisicamente falando. Estamos tendo um pouco mais de paciência. Daqui a pouco, o James vai estar numa condição ainda melhor. Pode até iniciar nessa partida seguinte para que possamos acompanhar a evolução até o momento que ele se sinta confortável e recuperado”, falou Dorival Júnior, em coletiva após a partida.