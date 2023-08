Entre notas e Vasco e Fluminense reacendem briga nos bastidores pelo Maracanã

Após quatro meses de trégua, Vasco e Fluminense criaram mais um capítulo da briga pelos direitos de uso do Maracanã. O imbróglio do estádio reacendeu nos últimos dias por conta da solicitação do Cruz-Maltino em mandar lá a partida contra o Atlético-MG, neste domingo, às 11h. Os dois clubes, assim, decidiram utilizar as redes sociais para exporem, de maneira dura, suas ideias.

O Vasco afirmou que o Maracanã é um bem público do Estado e tem obrigação de ser cedido aos clubes cariocas, sobretudo diante do contrato atual que os rivais mantém. O Fluminense, contudo, alega que seria inviável realizar mais um jogo neste fim de semana e atentou sobre os impactos negativos do uso ostensivo do gramado, perto da reta final das competições.

O motivo do Vasco vs. Fluminense

A briga nos bastidores ressurgiu depois de um veto da Justiça. O Vasco, afinal, queria jogar no Maracanã, ganhou o direito na Justiça, pela terceira vez seguida. Porém, o Flamengo conseguiu derrubar a liminar, nesta quarta-feira.

Nas redes sociais, muitos vascaínos alegaram que André Luiz Cidra, desembargador responsável pela cassação da liminar, teve uma posição tendenciosa no caso por ser sócio e torcedor do Fluminense. Inclusive, circula um print de cancelamento recente de plano de Cidra, que aliás, ainda não se pronunciou oficialmente sobre o fato.

Flamengo e Fluminense são responsáveis pela administração no Maracanã por meio de uma permissão de uso renovada sete vezes. O Vasco, contudo, entende que pode utilizá-lo em igualdade de condições, enquanto não há uma nova licitação para o controle integral do estádio. Os clubes vêm protagonizando disputas de interesse nos últimos anos e, assim, arranham cada vez mais as relações institucionais.

