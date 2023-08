Palmeiras descarta lesão em Gabriel Menino

O Palmeiras descartou uma lesão no volante Gabriel Menino. O jogador deixou o gramado do Allianz Parque, na segunda-feira (14), durante a vitória em cima do Cruzeiro por 1 a 0, com dores musculares na coxa esquerda. Contudo, o Verdão não detectou nenhuma contusão mais grave, e o atleta deve estar pronto para atuar na próxima partida da equipe.

O volante sentiu uma lesão muscular na coxa direita ainda no primeiro tempo e precisou deixar o campo. Richard Ríos foi o escolhido para substituir o volante no embate contra o Cruzeiro. Menino participou de 48 dos 50 jogos do Palmeiras na temporada até o momento. Afinal, foram 38 jogos como titular, oito gols e três assistências no que tem sido o seu melhor desempenho pelo clube desde que subiu para o profissional.

Por outro lado, o meia Luís Guilherme teve um estiramento na coxa direita detectado pelo Núcleo de Saúde e Performance. Assim, deve ser desfalque no Palmeiras nos próximos dias. O jogador, agora, trata o problema sob os cuidados do médico do Verdão.

Aliás, as lesões musculares viraram motivo de preocupação no Palmeiras. Contra o Cruzeiro, Abel Ferreira preservou Weverton, Piquerez e Dudu. O trio vinha sentindo o desgaste físico pela maratona de jogos na temporada. Agora, o técnico tem mais uma preocupação pensando na sequência do ano e nas quartas de final da Libertadores, que começa já na próxima semana.

