Neymar vai ao CT e se despede do PSG antes de ir para o Al-Hilal

Acabou a era Neymar no Paris Saint-Germain. Anunciado pelo Al-Hilal na última terça-feira, o brasileiro esteve no Campus PSG, CT da equipe francesa, nesta quinta, para se despedir do clube e dos jogadores.

O PSG divulgou imagens do adeus do atleta, que recebeu carinho dos funcionários. Em um dos momentos, Neymar aparece cumprimentando Mbappé com aperto de mãos e um abraço. A saída do brasileiro teria ajudado na reintegração do camisa 7, segundo a imprensa francesa. O clima entre os dois não era dos melhores.

Neymar assinou contrato com o Al-Hilal por duas temporadas, até junho de 2025. O camisa 10 vai receber 160 milhões de euros (R$ 867 milhões) por ano, enquanto o PSG vai faturar cerca de 100 milhões de euros (R$ 542 milhões) com a venda entre valores fixos e bônus. O jogador realizou exames médicos e assinou contrato ainda em Paris. Ele é aguardado em Riade, capital da Arábia Saudita, nos próximos dias.

Maior jogador do futebol brasileiro na atualidade, Neymar estava no futebol europeu há dez anos – quatro no Barcelona e seis no PSG. Pelo clube da capital francesa, o camisa 10, que até hoje é a maior contratação da história do futebol em termos de valores, fez 173 jogos. Ao todo foram 118 gols, 77 assistências e 14 títulos conquistados.

