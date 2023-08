Aguirre decide afastar quatro jogadores no Santos

O técnico do Santos, Diego Aguirre, decidiu afastar quatro jogadores do plantel principal da equipe. Assim, os laterais Cadu e Pedrinho Scaramussa, o zagueiro Robson Reis e meia Ed Carlos passarão a treinar, a partir desta quinta-feira (17), em horários alternativos.

Os jogadores não cometeram nenhum ato disciplinar. A decisão de Aguirre foi puramente técnica. O treinador viu a necessidade de reduzir o grupo para o restante da temporada e comunicou que não contará com o quarteto. Aliás, Robson Reis e Ed Carlos já haviam sido afastados por Paulo Turra anteriormente, reintegrados e novamente colocados para trabalhar separado do elenco.

Cadu entrou em campo em apenas duas oportunidades nesta temporada. Foi titular no empate contra o Blooming, na despedida do Peixe na Copa Sul-Americana, além de entrar no segundo tempo da derrota para o Cuiabá, no Campeonato Brasileiro. Já Pedrinho Scaramussa ainda não fez a estreia pelo time profissional do Peixe.

Por outro lado, o centroavante Marcos Leonardo, que não vinha treinando com o grupo, já está participando normalmente das atividades do clube.

Diego Aguirre entende que trabalhar com um grupo mais reduzido é importante para o momento que o Santos passa atualmente. O Peixe é o 17° colocado e a primeira equipe na zona de rebaixamento. O Alvinegro Praiano volta a campo neste domingo, às 16h, na Vila Belmiro, para encarar o Grêmio, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.