Corinthians banca Luxemburgo e define prioridade no ano

O Corinthians acabou eliminado na Copa do Brasil ao perder para o São Paulo por 2 a 0, no Morumbi, nesta quarta-feira (16). Esta foi a terceira eliminação da equipe na temporada. Contudo, após o embate, a diretoria do Timão fez questão de respaldar e bancar o técnico Vanderlei Luxemburgo no cargo.

“Temos que entender o que aconteceu: vínhamos de oito vitórias e três empates, então não é o time que não é bom, o planejamento ou o elenco. Ainda tem que melhorar muito mas, se ganhasse, estaria tudo bem. Falar depois do resultado é sempre assim. Perdemos, mas existe um trabalho, e precisamos continuar”, disse o presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, que prosseguiu.

“Dói muito para o corintiano. Mais uma vez com expectativa, pelo desempenho, pela série invicta, mas acabamos perdendo. Foram 11 jogos invictos, dependíamos de um empate. Vida que segue e temos que trabalhar para dar alegria ao torcedor”, completou o mandatário.

Agora, o Corinthians tem mais duas competições na temporada. E o técnico Vanderlei Luxemburgo já avisou qual será a prioridade. Afinal, apesar de ser possível conquistar o título da Sul-Americana, o Timão mira uma classificação para a Libertadores, via Campeonato Brasileiro.

“Eu tinha um grupo de jogadores jovens que precisavam amadurecer, como o Wesley, o Ruan e outros jogadores que começamos a colocar. Eles cresceram na Sul-Americana. Nós temos condições de seguir na Sul-Americana, mas a prioridade nossa, a responsabilidade maior, continua sendo o Brasileiro”, disse Luxemburgo, após a partida.

