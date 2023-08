Globo Rural volta à cena e zoa eliminação do Corinthians

O “estagiário” do perfil do programa “Globo Rural”, da Rede Globo, voltou a apavorar as torcidas brasileiras com suas sacadas. Aliás, desta vez, sobrou para o Corinthians, que foi eliminado para o São Paulo, na derrota por 2 a 0, na noite dessa quarta-feira (16).

A postagem de humor leve do Globo Rural começou com a derrota para o Corinthians:

“Gaviões são impedidos de voar em São Paulo”, postou o perfil com uma matéria que fala sobre a vigilância ativa contra a gripe aviária.

Gaviões são impedidos de voar em São Paulo; entenda o caso https://t.co/avDUdso6Hr — Globo Rural (@Globo_Rural) August 17, 2023

No entanto, por outro lado, o jogo no Rio de Janeiro também rendeu postagens para o perfil do Globo Rural. O gol do Rubro-Negro de pênalti foi anotado por Arrascaeta. O social media,então postou uma matéria sobre um pecuarista uruguaio.

“Nada como ver o talento uruguaio em campo”.

Além disso, o perfil postou:

“Ouvi dizer que a criação de urubu é proibida no RJ. A informação procede?”, brincou, seguido de uma matéria sobre aves exóticas para criar em casa ou na fazenda.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.