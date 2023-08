Sem Vini Jr, Uefa anuncia finalistas ao prêmio de melhor jogador da Europa

A Uefa anunciou nesta quinta-feira os indicados ao prêmio de melhor jogador da Europa na temporada 2022/23. Lionel Messi, atualmente no Inter Miami, mas que jogou no PSG, além de Kevin De Bruyne e Erling Haaland, ambos do Manchester City, são os indicados. O vencedor será conhecido no dia 31 de agosto, em Mônaco, durante evento da entidade. No mesmo dia, será realizado o sorteio da fase de grupos da Champions League 2023/24.

Melhor jogador do Real Madrid na última temporada, o brasileiro Vini Jr ficou de fora da disputa. E de fora também do top-10. Mesmo com bons números, ele ficou de fora em votação realizada por um júri composto por treinadores de seleções e clubes de competições da Uefa, além de jornalistas. Vini disputou 55 jogos em 2022/23, com 23 gols e 21 assistências.

4º: Ilkay Gündoaan – Alemanha e Manchester City (hoje no Barcelona)

5º: Rodri – Espanha e Manchester City

6º: Kylian Mbappé – França e PSG

7º: Luka Modrić – Croácia e Real Madrid

8º: Marcelo Brozović – Croácia e Inter de Milão (hoje no Al Nassr)

9º: Declan Rice – Inglaterra e West Ham (hoje no Arsenal)

10º: Alexis Mac Allister – Argentina e Brighton (hoje no Liverpool)

11º: Jesús Navas – Espanha e Sevilla

TREINADORES INDICADOS

A Uefa também revelou quem são os treinadores indicados ao prêmio de melhor da temporada. Os concorrentes são: Pep Guardiola (Manchester City), Simone Inzaghi (Inter de Milão) e Luciano Spalletti (ex-Napoli, hoje sem clube).

O prêmio de treinadores foi criado pela Uefa em 2020. Esta é a terceira vez que Guardiola é indicado entre os três melhores, mas nas outras duas ficou em terceiro. Desta vez, porém, ele é o favorito a vencer.

