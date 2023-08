Santos abre conversas com Alexis Sánchez

O Santos abriu conversas para tentar contratar o atacante Alexis Sánchez. O clube sabe que é uma negociação difícil, mas busca informações para formalizar uma proposta. O Peixe quer um jogador de nome para fazer a diferença dentro do clube e impulsionar a torcida na luta contra o rebaixamento.

As conversas vem sendo conduzidas pelo coordenador técnico Alexandre Gallo. O dirigente procura entender as demandas do jogador e qual seria uma proposta razoável para contratar o chileno. Mesmo considerando a negociação difícil, o Santos se mostra otimista, já que o staff e o atleta concordaram em conversar com o clube.

Alexis Sánchez tem 34 anos e é um dos principais jogadores da história do futebol chileno. Pela seleção do país, conquistou duas edições da Copa América, em 2015 e 2016. Além disso, ele soma passagens por grandes clubes da Europa, como o Barcelona e o Arsenal. Sua última equipe foi o Olympique Marselha, da França. Na última temporada, disputou 44 partidas e marcou 18 gols, além de dar três assistências. Após o término de contrato, ficou livre no mercado.

Até aqui, o Santos acertou com o lateral-esquerdo Dodô, o zagueiro João Basso, os volantes Jean Lucas, Tomás Rincón e Nonato e o atacante Julio Furch. Além disso, o Peixe tem um pré-contrato assinado com Diego Pituca.

