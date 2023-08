Braz define briga entre Gerson e Varela como ‘treino bem acirrado’

Após a vitória e classificação sobre o Grêmio na Copa do Brasil, torcedores do Flamengo estavam na espera por uma manifestação de jogadores e dirigentes sobre a agressão de Gerson em Varela. No entanto, o único rubro-negro que abordou o tema no Maracanã foi Marcos Braz. Para o vice-presidente de futebol do clube carioca, a confusão não deveria ter acontecido, mas faz parte de “um treino bem acirrado”.

“A minha posição é a dos jogadores. Os jogadores têm a certeza que foi, evidente que não deveria ter acontecido, mas foi disputa de bola, um treino bem acirrado. Foi isso que aconteceu”, explicou Marcos Braz.

Marcos Braz fala sobre a briga entre Gerson e Varela na última terça-feira. O vice-presidente de futebol afirmou que a posição dele é a posição dos jogadores. Além disso, disse que, a princípio, não receberão multas "Foi disputa de bola, treino muito acirrado"

Gerson e Varela serão multados?

A pergunta seguinte foi sobre multas. Marcos Braz afirmou que, por enquanto, Gerson e Varela não receberão punições financeiras. Após uma resposta sucinta sobre o tema, o dirigente preferiu falar sobre a decisão da Copa do Brasil.

“Por enquanto não (haverá punição). Por enquanto a gente vai comemorar mais uma classificação para uma decisão de um título importantíssimo, um título nacional que tem uma importância financeira muito grande, uma importância para o clube também muito grande, vaga na Libertadores direto… Não que a gente esteja preocupado com uma ou outra situação, não é isso, mas ela te proporciona muita coisa”, detalhou o dirigente.

“É ter o Flamengo treinado pelos próximos 30 dias para ter uma final bonita, contra um clube que é histórico, acho que vai ser uma final muito bonita para o futebol brasileiro”, completou Braz.

Ainda na zona mista, o dirigente foi questionado por uma repórter sobre a diferença da penalização para Gerson e Varela comparada a do atacante Pedro. Afinal, o camisa nove, por desobedecer uma ordem de um preparador e faltar a um treino, foi suspenso por uma partida e multado, diferentemente de seus companheiros. Braz, entretanto, deixou a profissional falando sozinha e se retirou do local.

