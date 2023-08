Meio-campista William Arão é anunciado por clube da Grécia

A janela de transferências do futebol europeu reservou uma mudança de clube para o meio-campista William Arão. Depois de somente uma temporada no Fenerbahçe, o jogador com passagem no Brasil por clubes como São Paulo, Corinthians, Botafogo e Flamengo foi anunciado pelo Panathinaikos (Grécia).

Para tirar o jogador do futebol turco, a equipe grega pagou 2,5 milhões de euros (equivalente a R$ 13,5 milhões) e firmou acordo junto ao jogador de 31 anos de idade com validade por duas temporadas. Todavia, havendo uma cláusula de renovação que permite prolongar o acordo por uma terceira temporada, algo que pode estender a ligação entre as partes até junho de 2026.

Depois de larga trajetória especialmente no Flamengo, Arão foi para o continente europeu, especialmente, por conta de um pedido feito pelo então técnico do Fenerbahçe, Jorge Jesus, que o comandou na equipe carioca em 2019. Entretanto, o Mister não renovou com a equipe de Istambul e retornou a um clube que já havia trabalhado na sua carreira, o Al-Hilal (Arábia Saudita).

Como companheiros de elenco latinos no Panathinaikos, Willian Arão terá o zagueiro estadunidense Erik Palmer-Brown além de três atacantes: os argentinos Daniel Mancini e Sebastian Palacios bem como Bernard, brasileiro revelado e campeão da Libertadores em 2013 pelo Atlético-MG.

