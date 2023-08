Flamengo informa lesão ligamentar no joelho direito de Varela

O uruguaio Guillermo Varela, que deixou a partida contra o Grêmio ainda no primeiro tempo, sofreu uma lesão ligamentar no joelho direito. No início da tarde desta quinta-feira (17), o Flamengo comunicou que o lateral-direito passará por tratamento por meio de fisioterapia, sem necessidade de interversão cirúrgica.

“O atleta Varela passou por exames que diagnosticaram uma lesão do ligamento colateral medial e cápsula articular do joelho direito. O tratamento é conservador, através de fisioterapia”, disse o clube.

Apesar do Flamengo não informar o tempo estimado pela recuperação do jogador, a tendência é que Varela fique fora dos jogos por, pelo menos, um mês.

Varela foi substituído aos 36 minutos do primeiro tempo por Matheuzinho. Com uma grande atuação até a sua substituição, o uruguaio recebeu muitos aplausos dos torcedores no Maracanã enquanto caminhava na direção do banco de reservas.

Titular após sofrer agressão em treino

A presença de Varela no jogo contra o Grêmio era incerta, afinal, no dia anterior, o lateral sofreu uma agressão do volante Gerson. Mas, apesar de pequenas fraturas no nariz e um inchaço em baixo do olho direito, o uruguaio foi para a partida.

